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"Бессмертный полк - 2018" в Екатеринбурге может собрать около 100 тысяч человек
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бессмертный полк 9 мая день победы (2017) | Фото: Накануне.ru

"Бессмертный полк - 2018" в Екатеринбурге может собрать около 100 тыс. человек.
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По словам координатора акции в Екатеринбурге и Свердловской области Валерия Басая, в этом году поступают заявки от маленьких городов и поселений. Их в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Акция пройдёт в городе в шестой раз, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году с портретами участников Великой Отечественной войны вышли 120 тыс. человек в Свердловской области, а в Екатеринбурге 70 тыс. человек. Организаторы обратились к вузам, они просят их не формировать колонны из студентов.

"Был случай, когда студентка не знала, кого она "несёт", - отметил Басай. Он также подчеркнул, что в Свердловской области ни одна партия не нарушила правила и не приносила флаги.

9 мая процесс будет следующим: от улицы Толмачева с 9 до 10 утра состоится построение до Первомайской, а от неё по Царской улице колонна в два этапа двинется вниз. Организаторы ведут переговоры с мэрией Екатеринбурга, чтобы в конце маршрута, у Дворца молодёжи, поставить сцену, экран и организовать полевую кашу.

"Дворец молодёжи сразу пошел нам навстречу. Решаем вопрос о том, чтобы там работали тёплые туалеты и буфеты. Обсуждаем участие коллективов, кто сможет выступить. Хотим поставить финальную точку после шествия", - пояснил Басай. Собраться могут порядка 15 тыс. человек.

Он также призвал приходить на шествие с обычными фотографиями. Если люди хотят принять участие и почтить память погибших, то 9 мая они могут пройти в "Бессмертном полку". Также организаторы выделят отдельно места в полку инвалидам-колясочникам. Многие люди занимают места с 6 утра. Басай уверил, что места в первых рядах никто из организаторов другим участникам не занимает.

Отмечается, что государственных денег на шествие не выделяется. "Финансирования нет, не думаю, что оно необходимо", - сказал Басай.

В Первоуральске эта акция пройдёт в пятый раз. По словам координатора акции в Первоуральске Олеси Глушковой, она обратилась в администрацию города с просьбой, чтобы в завершение акции люди произнесли имена тех, чью память они пришли почтить. В прошлом году с портретами вышло порядка 150 человек. В 2017 году город трубников "отличился" тем, что "Бессмертному полку" не досталось каши. "Кто захочет - тот найдет или же сварит дома", - отметила Глушкова.

В завершение пресс-конференции координаторы акции обратились к администрациям городов. "Помогайте в организации этой акции, не отказывайте!" - заявил Басай.

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17.04.2018 11:09 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
13:09 Екб


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"Бессмертный полк - 2018" в Екатеринбурге может собрать около 100 тысяч человек
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