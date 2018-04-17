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от издателя  |  комментариев: 12


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Новости
17.04.2018 14:46 Мск (16:46 Екб)
политика
Комитет Тюменской областной думы рекомендовал принять закон по поддержке молочной отрасли
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(2004) | Фото

Сегодня в Тюменской областной думе состоялось внеочередное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции, передает корреспондент Накануне.RU.
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80% производимого в Тюменской области натурального молока - это молоко второго сорта. На рынке оно не востребовано, поскольку произвести из этого молока можно только сливочное масло. Этот фактор, а также закупка дешевого сухого молока из-за границы обрушили закупочные цены на натуральное молоко до 12 руб. за литр, что спровоцировало митинг тюменских фермеров, который получил название "молочный бунт".

По словам одного из участников митинга Шаймердена Мектипбаева, после акции протеста закупочные цены на молоко выросли. Стоимость молока первого сорта составила 18 руб., второго сорта - 90% от цены первого сорта, то есть - 16 руб.

Однако такая цена будет на молочном рынке недолго - только на момент переходного периода, за который тюменским фермерам предстоит повысить качество сдаваемого молока.

молоко производство(2012)|Фото:

Согласно законопроекту, который обсуждался сегодня на заседании комитета, для поддержки молочной отрасли власти предлагают установить переходный период - за это время из областного бюджета будут выделены субсидии на частичное возмещение переработчикам затрат на закупку молока второго сорта у сельскохозяйственных потребительских кооперативов, произведенного в период с 1 апреля по 31 декабря 2018 г.

С 1 апреля по 30 июня стоимость молока второго сорта составит 90% от рыночной цены первого сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены первого сорта. Рыночная цена закупки молока первого сорта на сегодняшний день - 18 руб. за литр. Соответственно цена приобретения молока второго сорта во втором квартале будет равняться 16 руб. за литр, в третьем-четвертом квартале — 15 руб. за литр. Производители молока, которые не смогут повысить его качество будут вынуждены уйти с рынка.

С отчетом перед депутатами выступил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. Он отметил, что инициативой по поддержке молочного рынка заинтересовались за пределами Тюменской области.

Владимир Чейметов(2016)|Фото:http://tyumen.er.ru.

"Лично мне позвонили шесть коллег из других субъектов РФ: двое из Уральского федерального округа, с Поволжья звонили и Сибири. Говорят, что таких прецедентов в поддержке молочной отрасли на их территориях не было. И это очень интересная инициатива, которую они также постараются внимательно изучить и взять на вооружение, потому что просто сидеть констатировать, что молоко не нужно, и сейчас тысячи тонн молока уйдут с рынка - это неправильно", - заявил Владимир Чейметов.

Депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева на заседании комитета отметила, что для того, чтобы поднять сортность молока по ГОСТу, необходимо привести в порядок молокоприемные пункты. По словам депутата, сегодня они не соответствуют необходимым требованиям.

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева(2018)|Фото: Накануне.RU

"Было высказано мнение, что до конца года необходимо навести порядок на молокоприемных пунктах. Необходимо, чтобы там была проведена вода, отопление, свет, были установлены приборы контроля за молоком. Предложение было услышано. К концу года планируется привести 50% молока к первому сорту", - сообщила в разговоре с корреспондентом Накануне.RU Тамара Казанцева.

О том, что в обрушении закупочных цен на натуральное молоко виновато не только иностранное сухое молоко, но и плохая хозяйственная политика заявил и фермер Шаймерден Мектипбаев. Он позитивно встретил принятие закона по защите молочного рынка в Тюменской области, однако отметил, что необходимо усилить контроль за пунктами приема молока.

"От личных подсобных хозяйств этот закон нас не защищает. На самом деле нужно организовать контроль за качеством приема молока. На 50% виноваты те, кто сдает молоко, но 50% вины на закупочных кооперативах, которые не оборудуют должным образом молокоприемные пункты. Поэтому на рынке второй сорт молока. Сейчас необходимо добиться нормальной работы кооперативов, чтобы выявляли людей, которые привозят недоброкачественное молоко. Единичные сдатчики некачественного молока могут испортить молоко других производителей", - заявил фермер.

Депутаты, рассмотрев инициативу, рекомендовали принять ее на заседании областной думы, которое состоится 19 апреля.

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17.04.2018 14:46 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
16:46 Екб


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Комитет Тюменской областной думы рекомендовал принять закон по поддержке молочной отрасли
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