В Кунгуре из-за нарушений пожарной безопасности закрыли детский батутный центр "Гравитация"

Проверка нашла нарушения пожарной безопасности в батутном центре Кунгура. Его пришлось закрыть, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе проверки выяснилось, что здание, в котором располагается центр, фактически является магазином-складом, и используется не по целевому назначению. Всего в ходе проверки нашли девять нарушений требований пожарной безопасности. В частности, нет второго эвакуационного выхода. Это может привести к тому, что в случае пожара посетители не смогут эвакуироваться.

Приставы опечатали входные двери помещения, где расположен центр. Заведение закрыто до тех пор, пока нарушения не будут полностью устранены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления судебных приставов.