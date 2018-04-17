В екатеринбургскую школу №85 после массового отравления учеников нагрянули следователи

К выяснению обстоятельств массового отравления учащихся одной из екатеринбургских школ подключились следователи СКР. Организована проверка.

Напомним, инцидент произошел в школе №85, расположенной на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось у семи учащихся. Начиная с сегодняшнего дня школа закрыта на карантин до 23 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас следователями во взаимодействии с сотрудниками контролирующих органов устанавливаются причины произошедшего, степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, и прочие необходимые обстоятельства. По итогам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение.

Добавим, свою проверку по факту отравления школьников также проводит прокуратура.