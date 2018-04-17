The Times: Российские подлодки помешали британской субмарине выпустить ракеты по Сирии

Британская подводная лодка класса Astute не смогла присоединиться к удару по Сирии из-за российских моряков, сообщает The Times со ссылкой на военные источники.

Две субмарины и два фрегата ВМФ России в Восточном Средиземноморье вынуждали ее маневрировать, утверждает издание.

Британской субмарине, с которой по территории Сирии должны были быть выпущены крылатые ракеты, пришлось постоянно менять свое местоположение, так как за ней следовали подводные лодки проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", вышедшие с российской базы в Тартусе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание.

12 апреля глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подводные лодки к Сирии. Уточнялось, что субмарины должны подойти на расстояние ракетного удара.

14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.