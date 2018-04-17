В Нижнем Тагиле прошел первый чемпионат Свердловской области по пожарному кроссфиту

В Нижнем Тагиле в городском парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина состоялся первый областной чемпионат по пожарному кроссфиту. В нем приняли участие 13 команд отрядов федеральной противопожарной службы МЧС России ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

Пожарные, спасатели, водители пожарных автомобилей, инструктора пожарной профилактики, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России демонстрировали физическую и профессиональную подготовку: тягали автомобиль, переворачивали покрышки, поднимали штангу и оказывали помощь "пострадавшим".

Соревнования по силовому многоборью или кроссфит среди пожарных и спасателей – новый вид соревновательного спорта в России. Все упражнения – силовые, выполняются пожарными и спасателями в полной боевой амуниции: а это шлем, теплозащитные куртка и брюки, спасательный пояс с карабином и топором, тяжелые резиновые сапоги, краги и дыхательный аппарат с кислородным баллоном - общий вес экипировки составляет более 25 кг.

Эстафета состояла из пяти этапов, участник каждого выполнял три упражнения с передачей эстафетного пожарного ствола. Испытания включали в себя также махи гирей весом 24 кг, отжимания с последующим подъемом штанги, многократное переворачивание покрышки от грузовика, прокладку рукавной линии с последующей ее скаткой, перенос двух газовых баллонов, разблокировку постращавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, транспортировку пострадавшего, буксировку автомобиля весом 2,5 тонны с помощью троса и другие упражнения. После прохождения участниками соревнований всех этапов, подсчитывается время.

Зрителями на спортивном празднике пожарных были студенты и школьники тагильских учебных заведений, которые бурно поддерживали участников чемпионата. Также для поддержки огнеборцев собрались члены их семей и коллеги. Для болельщиков пожарные организовали выставку современной спецтехники и вручали памятки о мерах безопасного поведения в весенний пожароопасный период. Соревнования не для слабаков! – таково было общее мнение зрителей и участников.

По итогам соревнований самой сильной была признана команда 1 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области из города Екатеринбург, которая преодолела все этапы за 7 минут 54 секунды. Второе место у хозяев чемпионата – команды 2 отряда федеральной противопожарной службы. Третье место присуждено команде специализированной пожарно-спасательной части г. Екатеринбурга.