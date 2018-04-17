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За долги по штрафам екатеринбуржцев лишают автомобилей
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге с начала года судебные приставы лишили автомобилей 12 должников. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской области Кристина Кашина. За 3 месяца в ходе двух рейдов было изъято 12 транспортных средств в качестве погашения долга.

"Мы принимаем меры по ограничению выезда граждан за пределы России, если они не оплачивают свои долги", - сообщила она. 

В Екатеринбурге чаще всего штрафуют пешеходов за нарушения правил дорожного движения. По словам начальника отделения по исполнению административного 
законодательства ГИБДД управления МВД России по городу Екатеринбургу Алексея Ушакова, жители Екатеринбурга стали охотнее оплачивать административные штрафы. За 3 месяца ГИБДД выписала штрафов на 115 тысяч рублей, 30% из этого - административные штрафы, в том числе, нарушение ПДД пешеходами. Возможно, это связано с тем, что появились удобные способы оплаты штрафов. Административные штрафы предполагают взыскания от полутора и до 2 тысяч рублей. Если штрафы не оплачиваются, то за дело берутся судебные приставы. 

В конце прошлого года появилась возможность выявлять должников с помощью камер фиксации транспортных средств. Программа видит, является ли гражданин должником или нет. Если является, то судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с него долг.  

С начала года задолженность по всем штрафам составляет 107 млн рублей, 81 млн граждане уже оплатили. 

Также 7 тысяч штрафов  выписано за вождение в алкогольном состоянии. Сумма задолженности составляет 165 млн рублей, с полутора тысяч граждан уже взыскали долги.

17 млрд это задолженность по страховым взносам, она является самой популярной категорией среди задолженностей.

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17.04.2018 10:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:54 Екб


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За долги по штрафам екатеринбуржцев лишают автомобилей
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