РКК "Энергия" завершила сделку по продаже проекта "Морской старт"

РКК "Энергия" завершила сделку по продаже активов проекта "Морской старт" компании S7 Group, сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации.

"Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительное соглашение о продаже комплекса "Морской старт" было подписано в конце 2016 года на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре.

Для выполнения соглашения требовалось получить разрешительные документы от государственных органов России и США. Кроме того, было необходимо подписать несколько соглашений между организациями, участвовавшими в проекте, об урегулировании имеющихся между ними определенных обязательств. "В настоящий момент все эти условия выполнены. Это позволило завершить сделку и сделать соответствующие записи в судовом реестре о переходе к покупателям прав собственности на суда, а также подписать передаточные акты, удостоверяющие отчуждение покупателям оборудования", - отметили в корпорации.

По данной сделке произведен окончательный расчет.