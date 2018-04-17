Глава города Щучье получил предостережение за попытку купить дорогой автомобиль за счет бюджета

Прокурор объявил главе города Щучье Владимиру Тамахину предостережение в целях недопущения приобретения за счет бюджетных средств дорогостоящего автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В плане закупок на 2018 год было запланировано приобретение автомобиля для нужд администрации стоимостью 1 млн 530 тыс. руб.

В прокуратуре посчитали, что дорогостоящий автомобиль воспрепятствует исполнению бюджетных обязательств, поскольку администрация города имеет кредиторскую задолженность в размере более 16 млн руб., в том числе перед субъектами предпринимательской деятельности, а также задолженность по зарплате в размере свыше 550 тыс. руб.