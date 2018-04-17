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от издателя  |  комментариев: 12


"Ошибки не значат, что союз не имеет права на жизнь". Патриотическая оппозиция обсудила результаты объединения Накануне в подмосковном "Совхозе имени Ленина" завершился третий съезд Постоянно действующего совещания народно-патриотических сил России (ПДС НПСР), на котором делегаты подвели итоги выборов. Павел Грудинин и координаторы Совещания призвали сохранить союз с КПРФ для участия в региональных выборах, а делегаты из субъектов РФ достаточно остро высказались по поводу качества совместной работы НПСР и коммунистов, однако согласились сохранить альянс.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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В Екатеринбурге двое пьяных парней напали на водителя "скорой"
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Реанимация, скорая помощь, пожар, пострадавшие (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на бригаду "скорой помощи". Уже возбуждено и расследуется уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, вечером 15 апреля в полицию поступил сигнал о конфликте между неизвестными молодыми людьми и водителем автомобиля "скорой", который в составе бригады прибыл на заявку к дому на улице Пехотинцев.

"Когда фельдшеры поднялись в квартиру к пациенту, мужчина 1961 года рождения остался за рулем в служебном автомобиле. В это самое время во дворе находились двое нетрезвых молодых людей. Подойдя к водителю "скорой", один из них под надуманным предлогом начал провоцировать конфликт. Несколько раз ударив потерпевшего, злоумышленник причинил ему телесные повреждения в виде ссадин и ушибов. После этого нападавший и его приятель скрылись. О случившемся гражданин сообщил в органы внутренних дел", - рассказали в МВД.

Очень скоро сыщики установили местонахождение обоих молодых людей, причастных к инциденту, и немедленно задержали их: ими оказались местные жители 1998 и 1992 годов рождения. Первый из них не работает, ранее не судим, а вот его старший товарищ, трудящийся монтажником в строительной фирме, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Именно он, как выяснилось, и избил сотрудника скорой медицинской помощи.

В отношении обоих приятелей полицейские составили административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Действия старшего были квалифицированы по статье 116 УК РФ "Побои", возбуждено и расследуется соответствующее уголовное дело. Все время до суда он проведет под подпиской о невыезде.



Развитие сюжета: Ранее 17.04.2018 12:25 Мск
Делом об избиении водителя "скорой" в Екатеринбурге намерен заняться Следственный комитет

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17.04.2018 10:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:50 Екб


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В Екатеринбурге двое пьяных парней напали на водителя "скорой"
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