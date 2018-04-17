У Екатеринбургского метрополитена появится собственная "полиция"

Постоянная комиссия Екатеринбургской думы по безопасности жизнедеятельности населения обсудила вопрос антитеррористической защищенности городского метрополитена, передает корреспондент Накануне.RU.

Как доложил депутатам директор ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" Андрей Панаиотиди, проведена оценка уязвимости всех 22 объектов подземки, на основании которой разработаны и утверждены Росжелдором планы обеспечения транспортной безопасности с точки зрения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.

Реализованы мероприятия по оснащению метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на общую сумму 280 млн 498 тыс. руб., организованы 13 досмотровых зон, укомплектованных соответствующим оборудованием.

Создано Управление транспортной безопасности (УТБ), сотрудники которого в настоящее время выполняют функции по защите объектов метрополитена. Все сотрудники прошли повышение квалификации и специализированную подготовку по выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности.

На постоянной основе координируются действия всех служб метрополитена и правоохранительных органов, входящих в структуру системы обеспечения безопасности объектов подземки.

Докладчик отметил, что все объекты метрополитена оснащаются инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности.

В частности, установлены системы видеонаблюдения (всего 728 камер) на 406 станциях, в 232 вагонах электропоездов и 74 - в электродепо "Калиновское".

Информация с камер видеонаблюдения выведена дежурным по станциям, на пункт управления обеспечением транспортной безопасности и на мониторы дежурной части полиции. В настоящее время совместно с администрацией города ведутся работы по подключению и передаче видеопотоков с серверов метрополитена в городскую систему видеонаблюдения АПК "Безопасный город".

Кроме того, создана система контроля и ограничения доступа в помещения метрополитена с применением пластиковых бесконтактных смарт-карт, дополненная видеоконтролем проходов. На всех станциях метрополитена установлены устройства контроля прохода в тоннель, проведена модернизация системы охранной сигнализации шахт тоннельной вентиляции. Из 53 вентиляционных киосков, 27 оборудованы охранной сигнализацией с выводом информации на пульт диспетчера электромеханической службы и дежурную часть ОПМ. Вентиляционные проемы для забора воздуха защищены не только металлическими решетками и сеткой, но и автоматическими датчиками, срабатывающими в случае несанкционированного проникновения.

Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич отметил, что во время тестового футбольного матча по футболу, который прошел в Екатеринбурге 15 апреля в рамках подготовки к ЧМ-2018, на станции "Площадь 1905 года" была проведена проверка готовности метро в большому притоку пассажиров. Она показала, что подземка с повышенной нагрузкой успешно справилась, очередей у турникетов не возникло. Кроме того, на этой станции тестируется система, обеспечивающая принятие решения о соответствии постоянного пропуска предъявителю с применением биометрических устройств по отпечатку пальца и рисунку вен ладони.

В настоящее время ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" проводит дополнительную оценку уязвимости объектов.

Отдельный вопрос - формирование собственного подразделения транспортной безопасности. Поскольку ни одна сторонняя организация не подала заявку на участие в конкурсе, метрополитен будет создавать такую структуру собственными силами. Уже заключен контракт с ООО "АЦТБ Урал" по оказанию услуг по проведению аттестации 76 сотрудников, которые будут иметь право проводить, в том числе, досмотр подозрительных лиц.