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17.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ошибки не значат, что союз не имеет права на жизнь". Патриотическая оппозиция обсудила результаты объединения Накануне в подмосковном "Совхозе имени Ленина" завершился третий съезд Постоянно действующего совещания народно-патриотических сил России (ПДС НПСР), на котором делегаты подвели итоги выборов. Павел Грудинин и координаторы Совещания призвали сохранить союз с КПРФ для участия в региональных выборах, а делегаты из субъектов РФ достаточно остро высказались по поводу качества совместной работы НПСР и коммунистов, однако согласились сохранить альянс.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
17.04.2018 10:32 Мск (12:32 Екб)
происшествия | В России | Крым
СМИ сообщили о новом уголовном деле в отношении экс-замглавы ФСИН Коршунова
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Олег Коршунов (2017) | Фото:ТАСС

Еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова.
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"В отношении Коршунова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ, и повлекшие тяжкие последствия). Его действиями причинен ущерб государству на общую сумму не менее 193 млн рублей при осуществлении строительства следственного изолятора на 366 мест в Симферополе", - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что данный изолятор до сих пор и не построен и не сдан в эксплуатацию.

По данным ТАСС, это уже пятое уголовное дело в отношении Коршунова.

Олег Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Ему и его знакомой, предпринимателю Марине Дюковой, вменили растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более чем на 160 млн рублей при заключении двух госконтрактов по завышенным ценам.

Позже сообщалось, что в отношении экс-замдиректора ФСИН России возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения 140 млн бюджетных рублей.

Коршунов был арестован судом до 13 ноября.

Другие новости по темам: олег коршунов, уголовное дело, сизо, симферополь
17.04.2018 10:32 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.03.2018 12:54 Мск
В отношении бывшего замдиректора ФСИН России возбуждено еще одно уголовное дело

Ранее 18.10.2017 14:43 Мск
По уголовному делу замдиректора ФСИН России задержана предполагаемая соучастница Коршунова

Ранее 14.09.2017 20:51 Мск
По решению суда. Заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова на месяц заключили под стражу

Ранее 14.09.2017 09:59 Мск
Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено обвинение по двум эпизодам

Ранее 13.09.2017 13:29 Мск
Задержанного замдиректора ФСИН России Коршунова подозревают в растрате в особо крупном размере

Ранее 13.09.2017 11:38 Мск
СМИ сообщили о задержании замглавы ФСИН Коршунова








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СМИ сообщили о новом уголовном деле в отношении экс-замглавы ФСИН Коршунова
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