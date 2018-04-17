СМИ сообщили о новом уголовном деле в отношении экс-замглавы ФСИН Коршунова

Еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова.

"В отношении Коршунова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ, и повлекшие тяжкие последствия). Его действиями причинен ущерб государству на общую сумму не менее 193 млн рублей при осуществлении строительства следственного изолятора на 366 мест в Симферополе", - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что данный изолятор до сих пор и не построен и не сдан в эксплуатацию.

По данным ТАСС, это уже пятое уголовное дело в отношении Коршунова.

Олег Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Ему и его знакомой, предпринимателю Марине Дюковой, вменили растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более чем на 160 млн рублей при заключении двух госконтрактов по завышенным ценам.

Позже сообщалось, что в отношении экс-замдиректора ФСИН России возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения 140 млн бюджетных рублей.

Коршунов был арестован судом до 13 ноября.