Американский контингент в Сирии могут заменить египетским

Вашингтон обдумывает замену своего контингента в Сирии войсками стран-союзниц.

Как передаёт ТАСС, для этого планируется "собрать арабские силы". Джон Болтон, новый советник президента США по безопасности, якобы уже обсуждал возможность замены американских войск египетскими, а на восстановление Сирии планируется привлечь средства Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. В общей сложности из этой ближневосточной страны будет выведено порядка 2 тыс. американских военных, но в администрации американского президента опасаются, что такой шаг сможет усилить позиции России и Ирана.

Предложение Трампа о выводе войск уже привлекло внимание основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса.

После недавнего ракетного удара США, Великобритании и Франции по Дамаску ситуация в регионе остаётся напряжённой. Сегодня стало известно, что сирийские ПВО отразили новую атаку на базу Думейр, где могли находиться российские военнослужащие.