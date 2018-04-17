Пожар в ТЦ "Фокус" в Архангельске ликвидирован: пострадавших нет

В Архангельске ликвидировано возгорание в торговом центре "Фокус".

Напомним, сигнал о пожаре на улице Вологодская, 8 поступил 17 апреля в 6 часов 40 минут. На место срочно выехали пожарно-спасательные расчеты.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, огонь был ликвидирован в 8 часов 39 минут. В результате возгорания повреждена кровля по всей площади. Пострадавших нет.

"Перекрыто движение на перекрестке Вологодская-Троицкий. Просьба водителям выбирать маршрут объезда заблаговременно" - уточнили в МЧС.

Причину пожара теперь предстоит установить специалистам.