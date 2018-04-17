Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google из-за Telegram

Роскомнадзор начал блокировку IP адресов Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их, чтобы обойти блокировку в России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Он отметил, что подсеть Amazon, на которую перешел Telegram, "поступила в выгрузку". Согласно третьему пункту решения суда Роскомнадзору и иным юридическим лицам предписано не создавать условий для технического доступа к заблокированному мессенджеру.

По данным "Рамблер.новости", российский регулятор внес в реестр запрещенных сайтов более 2 млн IP-адресов компаний Amazon и Google в попытке заблокировать Telegram.

Блокировка уже ударила по малому и среднему бизнесу, создав трудности онлайн-сервисам. Директор по облачным сервисам компании "Битрикс24" заявлял газете "Ведомости", что блокировка Роскомнадзором серверов Amazon может привести к временным перебоям в работе огромного количества сервисов.

Из-за блокировки IP-адресов стал недоступен мессенджер Viber. "Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере компании.

Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису. — Viber (@Viber) 16 апреля 2018 г.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Позднее создатель и владелец мессенджера Павел Дуров рассказал, что Telegram обойдет блокировку встроенными методами.