Школы Салехарда закрыты на карантин из-за ОРВИ

С 18 по 24 апреля в школах Салехарда будет приостановлен образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации департамента образования, на время карантина школьники переходят на дистанционное обучение. Также, до особого распоряжения, будет ограничено проведение массовых спортивных, культурных, внешкольных мероприятий с участием детей.

По данным окружного Роспотребнадзора, за неделю в больницы обратилось 6 тыс. 722 человека с диагнозом ОРВИ, показатель заболеваемости составил 124,1 случаев на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 12,2%.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей с трех до семи лет (27,9%) и школьников до 14 лет (25%).

Согласно данным лабораторного мониторинга респираторных вирусов за неделю обследовано 242 человека, в том числе 127 детей. Зарегистрировано 72 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.