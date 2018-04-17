На Ямале замглавы района наказана за слишком мягкие санкции к подчиненной

В администрации Пуровского района незаконно трудилась мать одной из чиновниц. После прокурорской проверки ей пришлось уволиться, а заместителю главы муниципалитета – понести дисциплинарное наказание , передает корреспондент Накануне.RU.

Во время проверки выяснилось, что в подчинении заместителя начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Ольги Ларионовой два года незаконно трудилась ее мать Лилия Смагина. 5 декабря 2017 г. она уволилась.

Но Ларионова отделалась лишь замечанием, которое через месяц снял с нее и.о. главы района. Прокурорская проверка показала, что порядок изучения нарушения и выбора наказания за него были грубо нарушены. Это привело к тому, что санкция оказалась мягкой.

В ходе рассмотрения второго представления Ларионова уволилась с муниципальной службы, к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главы района, руководитель аппарата Ирина Судницина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.