СМИ: К пожару в "Зимней вишне" привело замыкание, вызванное протечкой в крыше

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ в процессе проведения экспертизы установили, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове возник из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше. Об этом сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источник.

Специалисты установили, что причиной пожара стало замыкание проводки, которая была проложена над детской игровой зоной на четвертом этаже здания, а замыкание могло возникнуть из-за протечек в крыше торгового центра, с которой не убирался снег.

"Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули". Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была - после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт", - пишет газета.

Сигнализационные датчики также сработали впустую - оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а охранник, как сообщалось, не нажал кнопку.

Источник "Ъ" сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали.

Официальное заключение по итогам экспертизы о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" должен обнародовать Следственный комитет. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин именно версию короткого замыкания называл основной.