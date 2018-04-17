Массовым отравлением учеников екатеринбургской школы №85 заинтересовалась прокуратура

Прокуратура начала проверку после обращения за медицинской помощью нескольких учеников екатеринбургской школы №85.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за последние несколько дней за медицинской помощью обратились семеро учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием. Начиная с сегодняшнего дня школа закрыта на карантин до 23 апреля: за это время будут установлены причины ухудшения состояния здоровья детей, а также проведены дезинфекционные работы. Обучение школьников организованно дистанционно.

"В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся. Известно, что организатором питания в школьной столовой является ЕМУП "Золушка". Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве заверили, что при наличии оснований обязательно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, "Золушка" уже не первый раз фигурирует в случаях с отравлениями учеников екатеринбургских школ. В феврале этого года на карантин закрывали школу №140, и организацией питания в учреждении также занималось данное ЕМУП.