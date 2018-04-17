На Южном Урале прокуратура выявила нарушения в школе, где отравились 14 детей

В Челябинской области прокуратурой проведена проверка обстоятельств массового заболевания учащихся Арсинской средней общеобразовательной школы. В деятельности образовательной организации вскрыты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

6 апреля во время школьной линейки несколько учащихся почувствовали себя плохо. В течение дня за медицинской помощью с признаками отравления обратились 14 школьников и три педагогических работника.

В результате учебный процесс в школе был приостановлен.

В ходе проверки были проведены исследования проб воды и воздуха, изъятые из помещений школы, по результатам которых содержания веществ, не соответствующих гигиеническим нормативам, не выявлено. Однако были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, отсутствовала система вентиляции и был нарушен режим проветривания в школе.

Главе района внесено представление в целях устранения нарушений.

Добавим, что в настоящий момент дети и педагоги из медицинского учреждения выписаны в удовлетворительном состоянии. Образовательный процесс в школе восстановлен.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, следователи сейчас тщательно проверяют школу и то, как питались дети в образовательном учреждении.