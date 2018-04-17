По факту взрыва газа в Заводоуковске возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в одном из домов Заводоуковска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

На место выехали следователи-криминалисты. Восстанавливается картина случившегося.

Напомним, взрыв газа случился вечером 16 апреля в доме по улице Киевская. Пострадали трое: 47-летняя жительница дома, её 28-летний сын и 16-летняя девочка. Сейчас они находятся в больнице.