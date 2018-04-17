Индекс промышленного производства в Прикамье вырос на 2,1%

Индекс промышленного производства за январь-март 2018 г. увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

По сравнению с февралем рост составил 11,7%.

По данным Пермьстата, в январе-марте 2018 г. по промышленным видам экономической деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 376,6 млрд руб., в том числе по добыче полезных ископаемых на 81,9 млрд руб., обрабатывающим производствам – 252,3 млрд руб., обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 36,6 млрд руб., водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 5,6 млрд руб.