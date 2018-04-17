Зачинщик массовой драки в Еланском гарнизоне признан виновным и проведёт в тюрьме три года

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Еланскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу в отношении стрелка мотострелковой роты (горной) мотострелкового батальона (горного) в/части 55115 - рядового Эртежи Ондара, сообщил Накануне.RU заместитель руководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО майор юстиции Алексей Садовский.

В СМИ этот инцидент проходил как массовая драка тувинцев и русских. Мужчина признан виновным по двум статьям ч. 1 ст. 334 (нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы) и ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Напомним, инцидент произошел 1 августа 2017 года: как сообщали ранее в пресс-службе ЦВО, на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. По неподтвержденным данным, конфликт разгорелся из-за замечания, сделанного одному из рядовых – от него потребовали заправить кровать.

По данным следствия, Однар "применил физическое насилие в отношении начальника, нанеся ему один удар металлической дужкой от кровати по голове, причинив тому телесное повреждение в виде ушибленной раны теменной области, повлекшее легкий вред здоровью. После этого Ондар применил физическое насилие к рядовому Александру К., подбежавшему на помощь к командиру, нанеся ему множество ударов по различным частям тела, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. 10 августа 2017 года мужчина был взят под арест.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 11 апреля 2018 года признал рядового виновным и значил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскано 84 тыс.руб. в интересах государства и 15 тыс.руб. в пользу потерпевшего.