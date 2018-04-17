В ночь на 18 апреля авиабилеты за границу подорожают на 6-7%

Средние цены на авиабилеты уже следующей ночью вырастут на 6-7%. Это произойдет из-за нового курса валют, используемого IATA (International Air Transport Association) для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных перевозчиков и российских авиакомпаний, летающих на международных рейсах.

Как рассказали в туристическом сервисе OneTwoTrip, еще сегодня билеты будут продаваться исходя из курса 59 рублей за доллар и 72 рубля за евро. Но уже завтра, 18 апреля, курс вырастет до 62,5 рубля за доллар и 77 рублей за евро.

Курс IATA устанавливается раз в неделю в ночь со вторника на среду. Он формируется исходя из курса Центробанка РФ по итогам торгов вторника с округлением до 0,5 рубля в большую сторону.

"При средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится достаточно чувствительно", - сказали в сервисе онлайн бронирования OneTwoTrip.

В компании отметили, что на прошлой неделе путешественники активно покупали авиабилеты, пока ослабление национальной валюты не отразилось на их стоимости. Продажи билетов на международные рейсы по итогам прошлой недели выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля.

В то же время, по данным сервиса путешествий Туту.ру, продажи авиабилетов за рубеж на минувшей неделе наоборот снизились на 10%. Бронирования путешествий в Европу, по данным ресурса, упали и вовсе на четверть, передает "Интерфакс".

Курс рубля к мировым валютам начал снижаться 9 апреля на фоне санкций, введенных США против крупных российских компаний. Официальный курс доллара на вторник, 17 апреля, составляет 62,27 рубля, евро - 76,84 рубля.