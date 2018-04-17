На Южном Урале экс-главу сельского поселения приговорили к штрафу за злоупотребления должностными полномочиями

В Челябинской области бывший глава Углицкого сельского поселения приговорен к штрафу в размере 110 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах МСУ сроком на 1 год за злоупотребления должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015 году он передал трактор и экскаватор, принадлежащие сельскому поселению, в безвозмездное пользование аффилированной организации. До 2017 года фирма использовала технику с целью получения прибыли, но не платила за нее арендную плату.

В результате сельскому поселению был причинен ущерб в размере около 200 тыс. рублей.