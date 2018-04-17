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17.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Ветеран из Екатеринбурга обратился к прокурору из-за сравнения Ленина с Гитлером
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Николай Рябчевский, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

Председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества" Николай Рябчевский отправил письмо прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой оценить высказывания протоиерея Евгения Попиченко с позиции уголовного законодательства. Об этом сообщил Накануне.RU сам ветеран.
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Ранее Николай Рябчевкий подавал в суд на протоиерея за его высказывания в эфире телеканала "Союз", а также за интервью в "Православной газете". Рябчевского оскорбили слова священника (назвал Ленина и Гитлера "сторонами одной монеты"), и он потребовал публичных извинений от Евгения Попиченко. Однако суд встал на сторону протоиерея. После заседания ветеран заявил, что продолжит отстаивать честь Владимира Ленина.

В письме прокурору он попросил проверить заявления Попиченко на "возбуждение ненависти и вражды" в обществе "по признакам отношения к религии, а равно принадлежности к социальной группе - служителей РПЦ, создающих предпосылки для дестабилизации общества по социально-идеологической принадлежности". Он вновь отметил, что приравнивание Ленина к идеологу нацизма - это клевета на вождя мирового пролетариата.

"Убеждён в том, что публичные высказывания протоиерея Евгений Попиченко не только подрывают у граждан России доверие и уважение к ведущей религиозной конфессии России, но и целенаправленно переформатируют историческую память российского народа, проповедуя имперские воззрения, внося сумятицу в души людей, спекулируя на ранимых событиях нашего прошлого, тлеющей горечи потерь и утрат, провоцируя хаос, злобу и ненависть, при этом забывается о миллионах атеистов и граждан других вероисповеданий, проживающих в России", - пишет в письме Николай Рябчевский.

Напомним, екатеринбуржец ранее заявлял, что собирается обжаловать решение суда.

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17.04.2018 09:12 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 12:04 Мск
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Ветеран из Екатеринбурга обратился к прокурору из-за сравнения Ленина с Гитлером
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