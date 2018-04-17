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Самым богатым чиновником правительства Свердловской области оказался Владимир Тунгусов
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Владимир Тунгусов (2017) | Фото: Накануне.RU

Чиновники из правительства Свердловской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Декларация опубликована на официальном сайте регионального кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, самым богатым оказался первый заместитель губернатора Свердловской области - руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, задекларировавший доход в 37 млн 883 тыс. руб. В его собственности есть земельный участок и жилой дом, а также два автомобиля Lexus LS 600Н. Супруга Тунгусова за прошлый год заработала 31 млн 883 тыс. руб. У нее также есть участок и дом, а ездит она на Lexus RX 350.

На втором месте оказался министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин - его доход составил 7 млн 997 тыс. руб. В собственности министра квартира, гараж и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Жена Пересторонина задекларировала чуть больше 657 тыс. руб. Зато в собственности у женщины два земельных участка, две квартиры, жилой дом, два гаража, два нежилых помещения, автостоянка, автомобиль Porsche Cayenne Diesel и квадроцикл CFMOTO U8W EPS.

Совет по информационной политике, Сергей Пересторонин(2015)|Фото: Накануне.RU

Тройку лидеров замыкает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, указавший в декларации 7 млн 377 тыс. руб. Также в его собственности две квартиры и иномарка BMW X5 XDRIVE25D. Супруга Козлова заработала в прошлом году, если верить все той же декларации, всего... 12 копеек. Зато у нее в собственности две квартиры, два гаража и автомобиль такой же марки.

Евгений Куйвашев Василий Козлов(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Самым же "скромным" чиновником свердловского правительства оказалась директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заработавшая 1 млн 525 тыс. руб. Кроме этого, в собственности у нее два земельных участка, три квартиры, гараж и два автомобиля - Mercedes-Benz ML 350 и "Лада" 212140.

Ольга Глацких гимнастка(2016)|Фото: ok.ru

Остальные сотрудники областного правительства задекларировали суммы в диапазоне от 2 до 7 млн руб. Но абсолютным лидером по доходам за прошлый год оказался отнюдь не чиновник, а супруга заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова. Женщина указала в декларации сумму в 58 млн 326 тыс. руб. Также в ее собственности земельные участки, квартиры, дома, нежилые помещения и автомобиль Porsche Cayenne. Сам Зырянов заработал чуть более 4,6 млн руб.

Напомним, ранее о своих доходах отчитались депутаты Госдумы от Свердловской области, свердловские сенаторы и уральский полпред Игорь Холманских.

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17.04.2018 08:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб


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Самым богатым чиновником правительства Свердловской области оказался Владимир Тунгусов
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