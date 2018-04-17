В Тюменской области запустили первую цифровую подстанцию для электроснабжения крупнейшего нефтехимического комплекса

В Тюменской области запустили объекты для электроснабжения крупнейшего в стране строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим" - проекта компании СИБУР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Ключевое звено – подстанция ПАО "ФСК ЕЭС" 500 кВ "Тобол" стоимостью свыше 5 млрд руб. Она является первым в России энергообъектом высокого класса напряжения, в котором комплексно реализованы передовые цифровые технологии. Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции "ЗапСибНефтехима", через которую предприятие присоединено к Единой национальной электрической сети. Объект построен дочерним обществом ФСК ЕЭС – ЦИУС ЕЭС.

В торжественной церемонии пуска объектов приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, главы ФСК ЕЭС Андрей Муров и СИБУРа Дмитрий Конов.

Владимир Якушев отметил, что региональное правительство давно и успешно сотрудничает с ФСК ЕЭС.

"Сотрудники компании обеспечивают потребности региона в качественном энергоснабжении. Во многом благодаря нашему взаимодействию эффективно развивается региональная промышленная политика. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы. Но даже на их фоне этот объект уникален. Подстанция "Тобол" позволит обеспечить надежным электроснабжением перспективное и ключевое для Тюменской области производство. Проект компании СИБУР по глубокой переработке углеводородного сырья, реализуемый в Тобольске, - это замечательный пример выверенной и успешной инвестиционной стратегии. Работающие и строящиеся предприятия образуют мощный кластер, который вносит серьезный вклад в экономику России",- подчеркнул губернатор.

По словам председателя правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова, подстанция ФСК ЕЭС 500 кВ "Тобол" является пилотным проектом комплексного использования технологий цифровизации на энергообъектах сверхвысокого напряжения.

"Символично, что крупнейший в стране нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" получил самую современную на сегодня сетевую инфраструктуру в своем классе. До 2025 года планируем ввести в ЕНЭС еще 32 цифровые подстанции",- поделился он.

Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств "ЗапСибНефтехима" максимальной мощностью 300 МВт к ЕНЭС. На цифровой подстанции 500 кВ "Тобол" внедрены передовые инновационные технологии преимущественно российского производства. Их использование позволит повысить надежность и эффективность работы.

На двух воздушных линиях, связывающих энергообъекты, также впервые в стране в таком классе напряжения применены двухцепные опоры. Это позволяет обеспечить их резервирование, добиться экономии металла и сократить ширину трассы, по которой пролегает ЛЭП.

Проект "ЗапСибНефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год. Реализация проекта "ЗапСибНефтехим" направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ), в востребованные продукты, используемые в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине и других областях.

"Тобол 500" - важнейшее звено в системе электроснабжения "ЗапСибНефтехима". Подстанция 500 кВ "ЗапСиб" СИБУРа обеспечит прием электрической мощности с "Тобола" и понижение до необходимого для комплекса класса напряжения. Это передовые технологические решения не только по национальным, но и мировым стандартам. Запуск электроснабжения "ЗапСибНефтехима" обеспечит готовность для начала пусконаладочных работ на объектах, которые идут первыми по графику реализации проекта",-считает председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.