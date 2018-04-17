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СК предъявил окончательное обвинение трём полицейским, которые обвиняются в гибели задержанного в Нижнем Тагиле
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суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

Предъявлено окончательное обвинение двоим сотрудникам полиции, которые обвиняются в смерти задержанного в Нижнем Тагиле.

Мужчины обвиняются по двум статьям: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", и "превышение должностных полномочий с применением насилия". Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, к преступлению причастен и третий оперуполномоченный этого же отдела полиции. Ему обвинение предъявят в скором времени.

По версии следствия, ещё на первоначальной стадии расследования удалось установить причастность к преступлению троих оперуполномоченных отдела уголовного розыска, которые все были задержаны и в конце октября 2017 года заключены под стражу, но позже суд изменил всем троим обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Этот вопрос был обжалован в суде потерпевшей стороной и органами прокуратуры.

"Суд, изучив доводы прокуратуры, следствия и потерпевшей стороны, признал необходимым отменить постановление районного суда и продлить срок содержания под стражей всем троим обвиняемым сотрудникам полиции (одному – до начала мая, двоим другим – до начала июня 2018 года)", - пояснили в ведомстве.

Все трое свою вину не признают.

Напомним, согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице 3 октября 2017 года. На протяжении нескольких последних дней до момента гибели задержанный находился, в том числе, в камере административно задержанных отдела полиции, откуда и был доставлен в больницу.

Другие новости по темам: суд, уголовное дело, Станислав Головко, Анатолий Быков, Дмитрий Панов, Егор Ялунин, СК
17.04.2018 08:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб


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