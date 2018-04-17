СК предъявил окончательное обвинение трём полицейским, которые обвиняются в гибели задержанного в Нижнем Тагиле

Предъявлено окончательное обвинение двоим сотрудникам полиции, которые обвиняются в смерти задержанного в Нижнем Тагиле.

Мужчины обвиняются по двум статьям: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", и "превышение должностных полномочий с применением насилия". Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, к преступлению причастен и третий оперуполномоченный этого же отдела полиции. Ему обвинение предъявят в скором времени.

По версии следствия, ещё на первоначальной стадии расследования удалось установить причастность к преступлению троих оперуполномоченных отдела уголовного розыска, которые все были задержаны и в конце октября 2017 года заключены под стражу, но позже суд изменил всем троим обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Этот вопрос был обжалован в суде потерпевшей стороной и органами прокуратуры.

"Суд, изучив доводы прокуратуры, следствия и потерпевшей стороны, признал необходимым отменить постановление районного суда и продлить срок содержания под стражей всем троим обвиняемым сотрудникам полиции (одному – до начала мая, двоим другим – до начала июня 2018 года)", - пояснили в ведомстве.

Все трое свою вину не признают.

Напомним, согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице 3 октября 2017 года. На протяжении нескольких последних дней до момента гибели задержанный находился, в том числе, в камере административно задержанных отдела полиции, откуда и был доставлен в больницу.