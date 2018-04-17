Банк "Югра" взыскал с должников 2 миллиарда

Арбитражный суд Москвы удовлетворил три многомиллионных иска банка "Югра" к должникам, компаниям "Консалт-групп", "Арт-визинг" и "Альфапремьер", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, "Консалт-групп" должна банку 1 млрд 973 млн руб. основного долга, проценты по нему в сумме 68 млн руб. и неустойку в 4 млн руб., "Арт-визинг" – 246 млн руб. основного долга, проценты в 3 млн 900 тыс. руб. и 5 млн руб. неустойки, "Альфапремьер" – 113 млн руб. основного долга, 5 млн 200 тыс. руб. процентов по займу, 404 тыс. руб. неустойки. Об этом говорится в картотеке дел инстанции.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банк "Югра" в июле прошлого года. Лицензии кредитная организация лишилась двумя неделями позднее. Акционеры банка заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка. "Превышенцы" "Югры" объединились в союз вкладчиков и добиваются возврата "сгоревших" средств.