Оппозиция в Армении призвала оккупировать государственные здания

В Ереване продолжаются акции протеста - представители оппозиции заблокировали ряд улиц и перекрестков в центре города, а также территорию у парламента страны.

Полиция стянула крупные силы и специальную технику на проспект Баграмяна, где находится парламент Армении, передает ТАСС.

В полдень начнется специальное заседание парламента, где выберут премьер-министра страны. Единственным кандидатом является экс-президент страны, лидер правящей Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание.

"Я призываю всех идти к зданию парламента Армении. Сегодня у нас нет никаких дел, блокируйте улицы, перекрестки, начните всеобщую забастовку", - призвал граждан лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Никол Пашинян.

Пашинян призвал своих сторонников оккупировать здания министерств и ведомств, других органов государственного управления, чтобы не допустить сотрудников на работу.

Депутат призвал зарубежную армянскую диаспору окружать посольства, блокировать входы в них, чтобы "никто не смог в них войти".

Между тем, полиция намерена предпринять меры, в случае, если активисты не покинут площадь Франции - один из главных транспортных узлов столицы, соединяющий четыре центральные улицы, передает Sputnik Армения.

В понедельник полиция применила специальные средства против митингующих оппозиционеров в Ереване, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента. Также сообщалось, что полиция проводит зачистку проезжей части центральных автодорог города от демонстрантов.

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков, в которые переросли митинги оппозиции в Ереване.