Депутат Шаргунов: Ополченец Трегуб все еще находится в ожидании выдачи на Украину

Депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов рассказал о посещении Центра временного содержания иностранных граждан в Подмосковье, в котором пребывает донбасский ополченец Николай Трегуб, передает корреспондент Накануне.RU. По словам писателя, несмотря на то, что в СМИ появились сообщения о том, что проблема выдворяемого из России Трегубу разрешилась, на самом деле ополченец до сих пор только ожидает решения суда вместе с восемью ополченцами, о которых ранее никто не писал.

"Как там поживает донбасский ополченец Николай Трегуб, которого хотят выдать на Украину? Пресса с соцсетями погудели и перестали. Вы думаете всё благополучно? А он сидит. Ждёт выдворения. Или суда, который пересмотрит его дело. Сколько ему ещё сидеть – неизвестно", – сообщает Шаргунов.

Он напоминает, что на Украине уже получил девять лет "строгача" брат-близнец Николая Андрей Трегуб. Украинский суд решил, что Андрей Трегуб принимал участие в боевых действиях на Донбассе, на том основании, что он похож на человека на боевых фотографиях его брата.

"В 2014 Николай Трегуб, уроженец Винницкой области, был тяжело ранен в Донбассе. Оправившись после ранения, уехал в Россию – заработать денег на выкуп брата. От Петропавловска-Камчатского через всю страну проехал в надежде легализоваться, устроиться на работу. За три дня до разрешения на работу был задержан и приговорен к выдворению. Николай давно числится в базе "Миротворца", вернуться на Украину для него означает конец всего. Пытки, длительный тюремный срок или даже смерть", – рассказывает историю семейства Трегубов депутат.

Как оказалось, в Центре временного содержания иностранных граждан, который находится в деревне Костылёво Егорьевского района Московской области кроме Николая Трегуба пребывает еще восемь ополченцев. Они также ждут решения вопроса о своем выдворение на Украину.

"Это тюряга, увитая колючкой. С товарищами привезли курево, колбасу, чай. Мне дали свиданку. Конвойные ввели двоих. За стеклом парни, которые томятся здесь четвёртый месяц. Тот самый Трегуб. И ещё один ополченец. Сергей Коржов (позывной "Корж"). Он имел разрешение на временное пребывание в России. А вот его пребывание в заточении месяцами полностью незаконно. Но о Коржове нигде не пишут, не говорят! Его тоже приговорили к выдворению. А ещё здесь же сидит ополченец Александр Полятыкин. А ещё... Всего их здесь 9 человек. Они поверили в Россию и сражались за "русский мир". А теперь томятся в России за колючкой, потому что нет у них российских паспортов. И каждый день ждут выдачи, которая, по предписаниям, осуществляется "официальным украинским властям", –пишет Шаргунов.

Писатель напоминает, что год назад российские власти разрешили выдачу ополченца Александра Слепцова из подразделения Мозгового Украине, активистам удалось его спасти в последний момент, сняв его с поезда "Москва-Киев-Львов" в Белгороде.

"И всех девятерых не должны сдать. Должны давать защиту таким людям - для этого давно внесены все необходимые законы", - заканчивает писатель.

Напомним, что В 2014 уроженец Винницкой области Николай Трегуб был тяжело ранен в Донбассе, после реабилитации приехал в Россию. В 2016 в Белгороде ему удалось получить разрешение на работу в России, но он тут же был задержан и приговорен к контролируемому выезду. Реутовский городской суд приговорил Трегуба к принудительной депортации, а 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение. 7 апреля, после того как скандал попал в поле зрения прессы, а люди вышли на митинги, начальник ФМС России Ольга Кириллова пообещала, что Николай Трегуб получит политическое убежище в России.