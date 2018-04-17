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Дубровский провел первое заседание индустриального консультативного совета
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Борис Дубровский, индустриальный консультативный совет, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел первое заседание индустриального консультативного совета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Челябинская область не является пионером в создании органов, подобных индустриальному консультационному совету, аналогичные структуры есть на федеральном уровне, а также во многих других регионах. Но мы изучили их опыт и убедились, что наибольший эффект удалось добиться там, где смогли исключить формализм, аппаратную отчетность и бессодержательные разговоры, и мы считаем, что наш совет должен быть рабочим инструментом, который, главным образом, будет решать практические вопросы", - подчеркнул губернатор.

Вице-президент фонда Сколково по международному сотрудничеству и региональному развитию Юрий Сапрыкин напомнил, что Челябинская область в лице IT-парка стала первым пилотным регионом для внедрения франшизы Сколково. Кроме того, сложились плотные взаимоотношения с промышленными предприятиями.

"Наша сеть индустриальных партнеров – большая и важная часть работы, нам важно чувствовать свою востребованность и практическое применение для промышленного сектора экономики, в этом смысле Челябинская область для нас – приоритетная. Я поддерживаю площадку, которая здесь создана, надеюсь, что, в том числе и с нашей помощью, удастся сделать ее максимально практичной. Очень бы хотелось, чтобы вопросы, которые на площадке будут обсуждаться, имели коммерческое продолжение, и мы будем прилагать все усилия, чтобы каждый совет был наполнен смыслом и продолжением, и в нашем лице область всегда найдет надежного партнера", – отметил он.

Борис Дубровский, индустриальный консультативный совет,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Работа индустриального консультативного совета будет строиться по четырем направлениям: стимулирование инновационной деятельности; реализация мероприятий национальной технологической инициативы; переход предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения; работа по взаимодействию с фондом Сколково.

Напомним, в феврале губернатор подписал распоряжение о создании индустриального консультативного совета. Возглавил совет Борис Дубровский, заместителем назначен вице-губернатор Руслан Гаттаров. В его состав также вошли представители бизнеса и органов государственной власти региона.

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17.04.2018 08:34 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:34 Екб


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Дубровский провел первое заседание индустриального консультативного совета
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