Челябинское УФАС проводит опрос автолюбителей из-за жалоб на дилеров

Челябинское УФАС проводит опрос автолюбителей о приобретении автомобилей. В ведомство стали поступать обращения граждан на действия дилеров при продаже автомобилей в базовой комплектации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Автолюбители пожаловались, что не могут приобрести автомобили в базовой комплектации, кроме того, дилерские центры навязывают дополнительное оборудование для автомобилей или дополнительные услуги по страховке и кредиту.

Ранее из жалобы о трудностях при покупке автомобиля производства ПАО "АвтоВАЗ" в базовой комплектации в дилерских центрах, УФАС начало проверку на предмет сговора дилеров автозавода на территории Челябинской области.

Однако в ведомство стали поступать жалобы и на другие дилерские центры.

"Сейчас Челябинское УФАС собирает информацию, подтверждающую или опровергающую изложенные в заявлениях сведения, а также полную информацию обстоятельствах реализации автомобилей дилерами в Челябинской области", - отметили в УФАС.