Суд вынес приговор виновнику крушения Ил-18 в Якутии

Руководителя полетами аэродрома Тикси, признанного виновным в нарушении правил полетов, приведшего к крушению военного самолета Ил-18 в декабре 2016 года, приговорили к четырем годам и шести месяцам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Якутского гарнизонного военного суда.

Помимо этого военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Минобороны 23,5 млн рублей в счет утраченного Ил-18.

Согласно приговору, Ахмедов, являясь руководителем полетами аэродрома Тикси, в нарушение правил полетов дал указание экипажу Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов. После занятия заданной высоты воздушное судно столкнулось с земной поверхностью и разрушилось. Один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, самолет Ил-18, принадлежащий Минобороны России, совершил жесткую посадку в 17 км от аэродрома "Тикси" 19 декабря прошлого года. Самолет летел с аэродрома "Канск" на аэродром "Тикси". На борту воздушного судна находилось 32 пассажира - офицеры четырех войсковых частей из Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Челябинска, а также семь членов экипажа.

Находившихся на борту воздушного судна, чудом выжили, однако, позднее стало известно, что один из военнослужащих скончался в госпитале.