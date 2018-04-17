Суд вынес приговор виновнику крушения Ил-18 в Якутии

в этот день
17.04.18
09:04
В Екб.11:04
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Югра поможет в "нефтяном" восстановлении Сирии
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Главное
Россия сократила вложения в госдолг США

Тема дня
"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ошибки не значат, что союз не имеет права на жизнь". Патриотическая оппозиция обсудила результаты объединения Накануне в подмосковном "Совхозе имени Ленина" завершился третий съезд Постоянно действующего совещания народно-патриотических сил России (ПДС НПСР), на котором делегаты подвели итоги выборов. Павел Грудинин и координаторы совещания призвали сохранить союз с КПРФ для участия в региональных выборах, а делегаты из регионов достаточно остро высказались по поводу качества работы союза НПСР и коммунистов, однако согласились сохранить союз.
17.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 598

Суд вынес приговор виновнику крушения Ил-18 в Якутии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ил-18, самолет, Тикси, крушение (2016) | Фото:http://ren.tv

Руководителя полетами аэродрома Тикси, признанного виновным в нарушении правил полетов, приведшего к крушению военного самолета Ил-18 в декабре 2016 года, приговорили к четырем годам и шести месяцам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Якутского гарнизонного военного суда.
Читайте также:

Помимо этого военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Минобороны 23,5 млн рублей в счет утраченного Ил-18.

Согласно приговору, Ахмедов, являясь руководителем полетами аэродрома Тикси, в нарушение правил полетов дал указание экипажу Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов. После занятия заданной высоты воздушное судно столкнулось с земной поверхностью и разрушилось. Один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы.

Ил-18, самолет, Тикси, крушение(2016)|Фото:http://ren.tv

Как ранее сообщало Накануне.RU, самолет Ил-18, принадлежащий Минобороны России, совершил жесткую посадку в 17 км от аэродрома "Тикси" 19 декабря прошлого года. Самолет летел с аэродрома "Канск" на аэродром "Тикси". На борту воздушного судна находилось 32 пассажира - офицеры четырех войсковых частей из Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Челябинска, а также семь членов экипажа.

Находившихся на борту воздушного судна, чудом выжили, однако, позднее стало известно, что один из военнослужащих скончался в госпитале.

Другие новости по темам: тикси, крушение ил-18, якутия, ахмедов
17.04.2018 08:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.03.2017 10:24 Мск
"Ил-18 зацепил сопку и съехал по ее склону", - озвучены причины крушения самолета Минобороны с уральскими военными в Тикси

Ранее 02.02.2017 01:48 Мск
В Екатеринбурге похоронили военнослужащего, скончавшегося после жесткой посадки Ил-18 в Якутии

Ранее 21.12.2016 12:05 Мск
Состояние двоих пострадавших при крушении Ил-18 в Якутии удалось стабилизировать: о транспортировке речи пока не идет

Ранее 21.12.2016 11:25 Мск
Военнослужащий из Тикси рассказал, как спасали пассажиров Ил-18, потерпевшего крушение вблизи поселка

Ранее 20.12.2016 09:29 Мск
Прооперированы трое пострадавших при крушении Ил-18, находившихся в крайне тяжелом состоянии

Ранее 19.12.2016 18:18 Мск
Вертолет с медиками из Якутска прибыл в Тикси для оказания помощи пострадавшим в аварии Ил-18

Ранее 19.12.2016 15:19 Мск
Для оказания помощи и проведения возможной эвакуации пострадавших в Якутии военных из Хабаровска в Якутск вылетел самолёт Бе-200ЧС

Ранее 19.12.2016 14:59 Мск
"То, что все выжили - это чудо!" Командир Ил-18 грамотно производил посадку в экстремальных условиях

Ранее 19.12.2016 14:12 Мск
В сети появились первые фото и видео с места крушения Ил-18 Минобороны в Якутии

Ранее 19.12.2016 11:35 Мск
Крушение Ил-18 в Якутии проверит прокуратура

Ранее 19.12.2016 11:26 Мск
В Якутске по факту аварийной посадки самолета Ил-18 проводится доследственная проверка

Ранее 19.12.2016 10:36 Мск
"Корпус самолета деформирован", - на месте крушения Ил-18 Минобороны работает спецтехника

Ранее 19.12.2016 09:58 Мск
На разбившемся в Якутии Ил-18 летели военнослужащие из Екатеринбурга и Челябинска

Ранее 19.12.2016 09:39 Мск
Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Якутии Ил-18

Ранее 19.12.2016 09:15 Мск
Первые подробности ЧП с военным Ил-18 в Якутии: в больницу доставлено 23 человека

Ранее 19.12.2016 08:07 Мск
В Якутии разбился Ил-18 Минобороны с военными на борту








Добавить комментарий:

Суд вынес приговор виновнику крушения Ил-18 в Якутии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+