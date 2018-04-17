На ВИЗе в Екатеринбурге произошло ДТП: один человек погиб, трое – в больнице

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошла серьезная авария на перекрестке улиц Токарей – Крауля. В результате ДТП погиб молодой парень, еще трое пассажиров - госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП со смертельным исходом произошло 17 апреля в 03.20 в микрорайоне ВИЗ. По предварительным данным, водитель грузовика "Peugeot Boxer", двигаясь по улице Токарей со стороны улицы С. Дерябиной в сторону Бебеля, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Daewoo Nexia", который поворачивал на Репина.

При столкновении машина "Peugeot Boxer" перевернулась. Водитель автомобиля не пострадал, а трое пассажиров были госпитализированы. Молодой парень, 1997 года рождения, который находился за рулем "Daewoo Nexia", скончался от полученных травм.