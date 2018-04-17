Санкции США отложены "до подходящего повода". Рубль начал укрепляться

Рубль начал укрепляться после того, как США приняли решение о приостановке введения дополнительного пакета антироссийских санкций. Как передаёт РИА "Новости", на Московской бирже российская валюта укрепилась на 82 копейки к доллару США и на 75 – к евро.

Дональд Трамп приостановил введение новых санкций против РФ "до тех пор, пока не появится повод". Более того, заявление о новых ограничительных мерах к 16 апреля могло быть личной инициативой постпреда США при ООН Ники Хейли.

Напомним, она заявляла о том, что новые санкции призваны наказать Россию за якобы "поддержку химической программы Сирии". Они были бы направлены против конкретных компаний, занимавшихся поставкой оборудования и технологий. О введении новых ограничительных мер должен был объявить министр финансов страны Стивен Мнучин.