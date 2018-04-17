В России долги по зарплате выросли на 2,3% за месяц

На 1 апреля российские работодатели задолжали работникам 2,86 млрд руб. За месяц задолженность выросла на 65 млн руб. или на 2,3%, сообщил Росстат. Из общей суммы невыплаченной заработной платы треть приходится на долги 2017 г. - более 1 млрд руб., 40,9% - на задолженность за 2016 г. и предыдущие годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Зарплату не получили менее 1% работников - 46,7 тыс.человек. Из них 42% – работники обрабатывающих производств; 21% – строительства; 12% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 11% – транспорта; 4% – добычи полезных ископаемых.

По данным статведомства, самая высокая задолженность - у работодателей Северо-Западного федерального округа - 572,8 млн руб. Меньше всего должны сотрудникам предприятия Уральского федерального округа - 5,1 млн руб.