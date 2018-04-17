В Архангельске полыхает торговый центр "Фокус"

Сегодня рано утром в Архангельске произошел пожар в торговом центре "Фокус".

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Вологодская, 8 поступил 17 апреля в 6 часов 40 минут. На место срочно выехали пожарно-спасательные расчеты в составе 30 человек и двух единиц техники.

"Перекрыто движение на перекрестке Вологодская-Троицкий. Просьба водителям выбирать маршрут объезда заблаговременно", - добавили в ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове президент России Владимир Путин поручил проверить деятельность развлекательных и торговых центров.