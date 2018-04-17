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Гвинейский футболист, играющий в пермском клубе, узнал о городе из "Реальных пацанов"
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ФК Амкар защитник Секу Конде (2018) | Фото: fc-amkar.org

Игрок пермского футбольного клуба "Амкар", гвинеец Секу Конде, рассказал, что о городе узнал из сериала "Реальные пацаны", передает корреспондент Накануне.RU.
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"В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык: "Универ", "Зайцев+1", "Реальные пацаны". Про Пермь оттуда впервые узнал", - цитирует Конде пресс-служба ФК "Амкар".

Он добавил, что часто смотрел передачи на русском, а позже, познакомившись с девушкой из Днепропетровска, практиковал язык с ней.

ФК Амкар защитник Секу Конде(2018)|Фото: fc-amkar.org

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17.04.2018 08:05 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:05 Екб


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Гвинейский футболист, играющий в пермском клубе, узнал о городе из "Реальных пацанов"
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