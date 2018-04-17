Гвинейский футболист, играющий в пермском клубе, узнал о городе из "Реальных пацанов"

Игрок пермского футбольного клуба "Амкар", гвинеец Секу Конде, рассказал, что о городе узнал из сериала "Реальные пацаны", передает корреспондент Накануне.RU.

"В Украине у меня вообще не было друзей рядом. Я просто был один. Клуб, база, гулять никуда не выходил. После тренировки смотрел в своей комнате фильмы, сериалы, по которым изучал русский язык: "Универ", "Зайцев+1", "Реальные пацаны". Про Пермь оттуда впервые узнал", - цитирует Конде пресс-служба ФК "Амкар".

Он добавил, что часто смотрел передачи на русском, а позже, познакомившись с девушкой из Днепропетровска, практиковал язык с ней.