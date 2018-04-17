Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП

Минэкономики России понизило оценку роста ВВВП России за январь-февраль с 1,7% до 1,5%. Данные опубликованы в мониторинге "Картина экономики. Апрель 2018 года", передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале валовый продукт увеличился на 1,3%, в январе - на 1,7%. "Оперативные индикаторы в марте свидетельствуют о продолжении роста экономики темпами, близкими к наблюдаемым в январе-феврале", - отмечено в мониторинге министерства.

Рост ВВП по итогам 2018 г. МЭР по-прежнему оценивает в 2,1%.

Отметим, что министерство понизило прогноз роста промпроизводства: с ожидавшихся 2,5% до 1,7% на конец года. По данным Росстата в первом квартале текущего года показатель вырос на 1,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го года.

Как сообщало Накануне.RU, за последние шесть лет валовый продукт РФ увеличился на 5%. Вместе с тем "майские указы" 2012 г. предусматривали рост на 5% в год.