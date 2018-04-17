Тюменский блогер искупался в луже ЖК "Комарово" и превратился в русалку

Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов решил привлечь внимание к потопу на улице Созидателей в Тюмени. Мужчина снял шуточный ролик и сыграл в нем главную роль.

В первой части видеоролика блогер дает интервью "журналисту", в котором рассказывает о том, что в ЖК "Комарово" происходят паранормальные явления: "вода никак не кончается". Мужчина решает проверить глубину лужи, затопившей улицу. Для этого он надевает очки для плавания и ныряет. После чего с криками "здесь небезопасно", показывает на сидящую в луже русалку с синими волосами. Роль рычащей русалки также исполняет сам автор ролика.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU, видеоблогер признался, что идея шуточного видеоролика была спонтанной.

"О проблеме я узнал через социальные сети и решил обратить на нее внимание. В съемках мне помогала жена. Сам я житель другого района. После того, как я опубликовал видеозапись, она быстро разлетелась в социальных сетях. Много новых подписчиков, комментариев", - рассказал Эдуард Филиппов.

Мужчина и дальше намерен привлекать внимание общественности к городским проблемам подобными видеосюжетами. Узнав, что информационное агентство Накануне.RU находится в Екатеринбурге, блогер пообещал, в случае необходимости приедет в столицу Урала за новыми сюжетами.

В администрации Тюменского района, пояснили, что потоп - не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег.

"Затопленные дворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании. Дорога - наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, и поскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора - это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полей вода уходит туда, где ниже - на дорогу. Поэтому получился потоп. В выходные поставили одну дамбу, чтобы воду с полей отсечь. Ее прорвало, промыло кое-где. Поставили вчера вторую дамбу. То есть с полей воду отсекли. сейчас она оттуда не вытекает. Два дня там работают откачивающие машины. Вчера вечером они убрали воду. Но она снова подходит, поскольку снег еще не растаял. Была направлена еще одна машина, но вода замерзла, превратилась в шугу - ледяную крошку. Машина не может так работать. Работники ЖКХ раскидают шугу с дороги, постараются вынести за пределы дороги", - пояснили в пресс-службе администрации.

Напомним, потоп в ЖК произошел вчера. Воды было столько, что она парализовала работу общественного транспорта.