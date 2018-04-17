Тюменский блогер искупался в луже ЖК "Комарово" и превратился в русалку

в этот день
17.04.18
09:06
В Екб.11:06
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Югра поможет в "нефтяном" восстановлении Сирии
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Главное
Россия сократила вложения в госдолг США

Тема дня
"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ошибки не значат, что союз не имеет права на жизнь". Патриотическая оппозиция обсудила результаты объединения Накануне в подмосковном "Совхозе имени Ленина" завершился третий съезд Постоянно действующего совещания народно-патриотических сил России (ПДС НПСР), на котором делегаты подвели итоги выборов. Павел Грудинин и координаторы Совещания призвали сохранить союз с КПРФ для участия в региональных выборах, а делегаты из субъектов РФ достаточно остро высказались по поводу качества совместной работы НПСР и коммунистов, однако согласились сохранить альянс.
17.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 598

Тюменский блогер искупался в луже ЖК "Комарово" и превратился в русалку
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Созидателей Тюмень потоп (2018) | Фото: car72.ru

Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов решил привлечь внимание к потопу на улице Созидателей в Тюмени. Мужчина снял шуточный ролик и сыграл в нем главную роль.

В первой части видеоролика блогер дает интервью "журналисту", в котором рассказывает о том, что в ЖК "Комарово" происходят паранормальные явления: "вода никак не кончается". Мужчина решает проверить глубину лужи, затопившей улицу. Для этого он надевает очки для плавания и ныряет. После чего с криками "здесь небезопасно", показывает на сидящую в луже русалку с синими волосами. Роль рычащей русалки также исполняет сам автор ролика.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU, видеоблогер признался, что идея шуточного видеоролика была спонтанной.

"О проблеме я узнал через социальные сети и решил обратить на нее внимание. В съемках мне помогала жена. Сам я житель другого района. После того, как я опубликовал видеозапись, она быстро разлетелась в социальных сетях. Много новых подписчиков, комментариев", - рассказал Эдуард Филиппов.

Жк Комарова потоп Тюмень 🇷🇺😱😱😱 Рад что помог привлечь внимание к такой проблеме😇😂 Люди в шоке от происходящего 😱🙏 Кто в курсе что происходит??👇👇 Кто нибудь ещё видел эту русалку?😂 #тюмень #72 #тюменька #тюменьсити #тюменьинста #тюменьманикюр #тюменьфото #тюменьновости #тюменьцветы #тюменьдети#тюменьлучшийгород #тюменькрасивая #тюменьгельлак #тюмень72регион #тюменьногти #тюменьвналичии #тюмень430 #тюменьавто #тюменьлайф #тюменьситимолл #тюменькристалл #тюменьспорт #тюменлюблютебя #тюмень72 #тюмень2017 #тюменьинстаграмная #тюменьмакияж #тюменьодежда #тюменьсвадьба #тюмень2018

Публикация от ⭐️EDUARD FILIPPOV⭐️ (@ed_fil)

Мужчина и дальше намерен привлекать внимание общественности к городским проблемам подобными видеосюжетами. Узнав, что информационное агентство Накануне.RU находится в Екатеринбурге, блогер пообещал, в случае необходимости приедет в столицу Урала за новыми сюжетами.

Созидателей Тюмень потоп(2018)|Фото: car72.ru

В администрации Тюменского района, пояснили, что потоп - не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег.

"Затопленные дворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании. Дорога - наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, и поскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора - это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полей вода уходит туда, где ниже - на дорогу. Поэтому получился потоп. В выходные поставили одну дамбу, чтобы воду с полей отсечь. Ее прорвало, промыло кое-где. Поставили вчера вторую дамбу. То есть с полей воду отсекли. сейчас она оттуда не вытекает. Два дня там работают откачивающие машины. Вчера вечером они убрали воду. Но она снова подходит, поскольку снег еще не растаял. Была направлена еще одна машина, но вода замерзла, превратилась в шугу - ледяную крошку. Машина не может так работать. Работники ЖКХ раскидают шугу с дороги, постараются вынести за пределы дороги", - пояснили в пресс-службе администрации.

Напомним, потоп в ЖК произошел вчера. Воды было столько, что она парализовала работу общественного транспорта.

Другие новости по темам: улица Созидателей, потоп, автобус, вода, блогер, русалка, Эдуард Филиппов
17.04.2018 08:37 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
10:37 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 13:28 Мск
В Тюмени потоп - автобусы превратились в корабли








Добавить комментарий:

Тюменский блогер искупался в луже ЖК "Комарово" и превратился в русалку
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+