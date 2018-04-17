СМИ: Авиабаза с российскими военнослужащими под Дамаском подверглась ракетному обстрелу

Два военных аэродрома в Сирии подверглись ракетному обстрелу в ночь на вторник. Системы сирийской ПВО отразили удары, жертв и разрушений нет.

Как сообщает портал Al Masdar, на авиабазе Думейр в пригороде сирийской столицы могли находиться российские военнослужащие. Сообщается, что по военному аэродрому было выпущено не менее трех ракет. Все они были сбиты сирийскими средствами противовоздушной обороны.

"Согласно источнику в Дамаске, район аэродрома Думейр, как предполагается, заполнен российскими военными, которые недавно проводили мирные переговоры с повстанческими силами в регионе", - говорится в публикации.

По информации телеканала "Аль-Маядин" ракетная атака произошла в то время, когда на аэродроме обсуждалась договоренность о выходе боевиков из района Думейр.

За несколько часов до атаки на аэродром Думейр под Дамаском удару подверглась авиабаза Шайрат в Хомсе. По данным местных СМИ сирийская система ПВО сбила порядка девяти ракет, нацеленных на авиабазу.

В Пентагоне заявили о непричастности ВС США к данной военной операции.

"В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных разъяснений по этому вопросу мы предоставить пока не можем", - заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.

По сведениям Al Masdar, удары по сирийским военным аэродромам наносили самолеты ВВС Израиля.

14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.