В одном из домов Заводоуковска взорвался газ, пострадали трое

В Заводоуковске из-за взрыва газа в жилом доме пострадали три человека, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 19.35 16 апреля на улице Киевская в Заводоуковске произошел взрыв бытового газа в доме площадью 225 кв. м", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Спасатели уточнили, что пострадали три человека, они госпитализированы.