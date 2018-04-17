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политика ;
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Новости
17.04.2018 07:42 Мск (09:42 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске до вечера объявлены неблагоприятные метеоусловия
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смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

В Челябинске до вечера вторника объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"16 - 17 апреля 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности объявлены до 19 часов 17 апреля.

Напомним, по итогам рабочего визита в Челябинск глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий.

По словам министра, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года.

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17.04.2018 07:42 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
09:42 Екб


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В Челябинске до вечера объявлены неблагоприятные метеоусловия
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