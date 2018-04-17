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от издателя  |  комментариев: 12


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политика ;
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Новости
17.04.2018 07:33 Мск (09:33 Екб)
экономика | В России
Эксперты ждут еще большего роста стоимости бензина на АЗС
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Азс, заправка (2018) | Фото: Накануне.RU

Если биржевые цены на бензин продолжат расти, ускорение роста розничных цен на бензин на заправках будет неизбежным, заявили представители нефтекомпаний. На сегодняшний день, несмотря на ряд предупреждений ФАС, цены на бензин на бирже СПбМТСБ продолжили ставить рекорды.

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Рост оптовых цен пока не вполне перекладывается в розничные цены, из-за чего страдают АЗС, прежде всего независимые сети. Однако при сохранении динамики АЗС будут вынуждены увеличить цены.

Другие новости по темам: АЗС, стоимость бензина, АЗС, биржа, СпбМТСБ
17.04.2018 07:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 09:29 Мск
В регионах продолжает дорожать бензин

Ранее 10.04.2018 12:05 Мск
ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж бензина

Ранее 19.03.2018 14:14 Мск
ФАС России выдала предостережение "Сургутнефтегазу" из-за экспорта бензина








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Эксперты ждут еще большего роста стоимости бензина на АЗС
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