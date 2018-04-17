Эксперты ждут еще большего роста стоимости бензина на АЗС

Если биржевые цены на бензин продолжат расти, ускорение роста розничных цен на бензин на заправках будет неизбежным, заявили представители нефтекомпаний. На сегодняшний день, несмотря на ряд предупреждений ФАС, цены на бензин на бирже СПбМТСБ продолжили ставить рекорды.

Стоимость тонны АИ-95 в понедельник на бирже при поставке в Москве достигла 48,9 тыс. руб., АИ-92 — 47,7 тыс. руб., увеличившись на 0,36% и 0,14% соответственно, сообщает "Коммерсант". По данным Thomson Reuters Kortes, за прошлую неделю в европейской части РФ цены на АИ-95 выросли на 9 коп., до 41,21 руб. за литр — это более трети общего роста цен с начала года.

Рост оптовых цен пока не вполне перекладывается в розничные цены, из-за чего страдают АЗС, прежде всего независимые сети. Однако при сохранении динамики АЗС будут вынуждены увеличить цены.