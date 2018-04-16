Екатеринбуржцу предъявили обвинение в убийствах трёх женщин и покушении

35-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в ряде преступлений, в том числе в убийствах трёх женщин и покушении на убийство ещё одной потерпевшей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, мужчина совершал вменённые ему преступления в период с октября 2004 по апрель 2017 годов на территории Орджоникидзевского района уральской столицы, а также города Верхней Пышмы и Нижнесергинского района. От его действий пострадали, в общей сложности, 8 человек, в том числе две несовершеннолетние девушки. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от причинённых им травм.

Одной из потерпевших, женщине 1975 года рождения, злоумышленник стал причинять телесные повреждения отвёрткой, однако та была спасена в результате того, что его спугнули двое откликнувшихся на её крик мужчин. Данный эпизод имел место в 2012 году.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершей).

На данный следователем СК выполняются процессуальные действия, направленные на завершение расследования, после чего планируется направить дело для утверждения обвинительного заключения.