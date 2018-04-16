Аваков предложил захватывать Донбасс постепенно

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил свой план по захвату Донбасса, который он назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".

На основании "сигналов, которые приходят в министерство", он предполагает, что Москва желает вернуть Донбасс в состав Украины, чтобы добиться снятия санкций. При этом он полностью исключил военный способ захвата территорий, неприемлемый с точки зрения потерь.

По мнению Авакова, сразу захватить весь Донбасс не смогут даже войска ООН. Поэтому он предполагает захватывать территории постепенно с помощью контингента ООН и проводить там местные выборы, а после них там должна устанавливаться украинская власть. После этого другие районы Донбасса якобы тоже захотят на Украину.

План Авакова по существу представляет собой новый вариант капитуляции Донбасса, не предусматривающий уступок со стороны Киева. Так, он предусматривает, в частности, отсутствие полной амнистии, закон "о коллаборантах", "фильтрацию" населения, поражение в гражданских правах и т.п.

"Если это все реализовать, то постепенно мы сможем выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят "голубые каски", о которых договаривается (украинский президент Петр) Порошенко", - заключил глава МВД Украины в интервью "Украинской правде".

Накануне Аваков прибыл в США. Ранее украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что в Вашингтоне выстроилась очередь из тех, кто желает предоставить компромат на Порошенко. Как считает президент Центра политического маркетинга Василий Стоякин, план Авакова рассчитан на торг с Порошенко и его фракцией в парламенте в свете приближающихся выборов президента весной 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля на встрече с делегацией Американского совета по внешней политике Аваков заявил, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса.