Прикамские депутаты отчитались о своих доходах

Депутаты Госдумы РФ от Пермского края отчитались о своих доходах за 2017 год.

Так, по информации газеты "КоммерсантЪ-Прикамье", Александр Василенко, заработавший 27,1 млн рублей и имеющий в собственности два земельных участка площадью 1240 и 1187 кв. м., жилой дом 219,20 кв. м., квартиру площадью более 138 "квадратов", а также автомобиль Audi A4. Годовой доход супруги парламентария составил 3,5 млн рублей, а в её собственности имеется квартира площадью 105,20 кв. м.

Как отмечает издание, депутат Василенко уже второй год остаётся самым обеспеченным депутатом Госдумы от Прикамья. Более того, его доход по итогам 2017 года оказался на 8,2 млн рублей больше, чем было задекларировано за прошлый отчётный год.



Александр Василенко (слева)

Доход парламентария Андрея Исаева (представляющего в ГД интересы Прикамья и Удмуртии) за отчётный год составил 6,1 млн рублей, а в его собственности оказались две квартиру площадью 55 кв. м. (совместная собственность) и 113,8 кв. м. В 2016 году он заработал 6,7 млн рублей.



Андрей Исаев (с микрофоном)

Замыкает тройку лидеров Игорь Шубин, чей доход составил 4,8 млн рублей, а в собственности оказались земельный участок для дома охотника площадью 13 831 кв. м, гостевой дом 486,7 кв. м., квартира 174 кв. м., половина доли в квартире площадью 99,5 кв. м. и здание дома охотника 123,4 кв. м. В то же время его супруга заработала 1,2 млн рублей, а в собственности имеет квартиру в более 63 "квадратов" (общая совместная собственность) и автомобиль Volkswagen Touareg. По итогам 2016 года, Шубин заработал 5,9 млн рублей.



Игорь Шубин

Равным оказался доход депутатов Игоря Сапко и Дмитрия Сазонова — 4,6 млн рублей.

Алексей Бурнашов за 2017 год заработал 4,9 млн рублей, что на 2 млн больше, чем по итогам прошлого отчётного года.

Напротив, значительно уменьшился доход депутата Дмитрия Скриванова — от 15,3 млн рублей в 2016 году до 3,9 млн рублей в 2017-м.