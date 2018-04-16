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16.04.2018 20:27 Мск (22:27 Екб)
политика | В России | За рубежом
Постпред РФ при ОЗХО рассказал о постановочном характере "химатаки" в Сирии
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Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Российские спецалисты, проводившие проверку сообщений о применении химического оружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъёмок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
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"Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось, — передаёт ТАСС слова из его выступления на 58-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. — Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве "доказательства" химатаки".

Данный видеоролик Шульгин назвал провокацией, совершённой "псевдогуманитарными НПО", "платными агентами", "актёрами", которые "на платной основе" сотрудничают с правительствами западных стран и на их деньги "готовят различные постановочные ролики",

Российский постпред в ходе своего выступления также представил фотографии участников подобных съёмок, "где задействованные актёры вдруг неожиданно воскресают и выглядят живыми и здоровыми".

"Отвратительно то, что в этих спектаклях задействуют детей", — отметил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" её постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвётся быть в первых рядах русофобской кампании".

Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемого инцидента в сирийском городе Дума, которыми оказались два работника скорой помощи.

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

Другие новости по темам: ОЗХО, Сирия, Восточная Гута, химатака, химоружие, Александр Шульгин
16.04.2018 20:27 Мск | Швейцария | информационная служба Накануне.RU
22:27 Екб


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Постпред РФ при ОЗХО рассказал о постановочном характере "химатаки" в Сирии
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